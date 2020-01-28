Школьники Саратовской области помогут продвигать сельский туризм

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:32:13+03:00

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В Саратове 19 февраля подведут итоги двух конкурсов: «Открой малую Родину по-новому» и «Туризм в саратовской глубинке — лучший видеоролик о туристической привлекательности малой Родины».

Как рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, конкурсы рассчитаны на разную возрастную категорию. Первый — для школьников, а средний возраст участников второго — 34 года.

Бородянская отметила, что прием видеороликов на конкурс «Туризм в российской глубинке» стартовал 1 декабря, но по просьбам был продлен до 10 февраля включительно.

Конкурс «Открой малую Родину по-новому» проводится второй раз. В нем три номинации и три возрастных категории. По словам Лидии Гаврилюк, президента Ассоциации содействия развитию внутреннего и въездного туризма, включая сельский и агротуризм, экспертная комиссия выберет 27 лучших проектов, а из них будут сформированы девять обладателей Гран-при с помощью зрителей. Проголосовать можно будет на канале в YouTube.

- В этом конкурсе хотим помочь детям обратить внимание на исторические и культурные ценности, которые есть на территории края. Ребята проводят исследовательскую работу, обходят глав районов, берут интервью у старожилов, поднимают архивные документы, — рассказала Лидия Гаврилюк.

Виктория Бородянская отметила, что сейчас сельский и экотуризм в тренде, поэтому людям интересно узнать подробности о различных достопримечательностях.

ИСТОЧНИК KP.RU