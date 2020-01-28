Полиция проверит мать убитой Лизы Киселёвой
ГУ МВД по Саратовской области проверит Елену Киселёву, мать убитой девятилетней Лизы.
В пресс-службе полиции отметили, что материалы проверки поступили из прокуратуры Кировского района.
Ранее пользователь под именем Анна Вадимовна разместила на сайте «Лица губернии» обращение с просьбой дать оценку действию или бездействию матери погибшей девочки.
Полиция проверит, надлежащим ли образом Елена Киселёва исполняла родительские обязанности по отношению к девочке.
Напомним, трагедия произошла 9 октября. Лиза Киселёва пропала по дороге в школу. После поисков ее тело было найдено в гаражном массиве, мимо которого она ходила каждый день. По подозрению был задержан местный житель Михаил Туватин. Сейчас он находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU