2020-01-28T08:10:44+03:00
Общество

Полиция проверит мать убитой Лизы Киселёвой

Материалы поступили из прокуратуры
Екатерина Семенова
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ГУ МВД по Саратовской области проверит Елену Киселёву, мать убитой девятилетней Лизы.

В пресс-службе полиции отметили, что материалы проверки поступили из прокуратуры Кировского района.

Ранее пользователь под именем Анна Вадимовна разместила на сайте «Лица губернии» обращение с просьбой дать оценку действию или бездействию матери погибшей девочки.

Полиция проверит, надлежащим ли образом Елена Киселёва исполняла родительские обязанности по отношению к девочке.

Напомним, трагедия произошла 9 октября. Лиза Киселёва пропала по дороге в школу. После поисков ее тело было найдено в гаражном массиве, мимо которого она ходила каждый день. По подозрению был задержан местный житель Михаил Туватин. Сейчас он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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