Экс-министр стал руководителем «Саратовгражданпроекта»

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:08:55+03:00

Дмитрий Алексеев уволился из областного правительства, чтобы возглавить ГУПП

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Министр-председатель комитета по управлению имуществом правительства Саратовской области Дмитрий Алексеев оставил должность в правительстве. Постановление об этом губернатор подписал еще 24 января.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, Алексеев уволился по собственному желанию. Его новое место работы — ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». На сайте учреждения он числится исполняющим обязанности директора.

ИСТОЧНИК KP.RU