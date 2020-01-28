Экс-министр стал руководителем «Саратовгражданпроекта»
Дмитрий Алексеев уволился из областного правительства, чтобы возглавить ГУПП
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Министр-председатель комитета по управлению имуществом правительства Саратовской области Дмитрий Алексеев оставил должность в правительстве. Постановление об этом губернатор подписал еще 24 января.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, Алексеев уволился по собственному желанию. Его новое место работы — ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». На сайте учреждения он числится исполняющим обязанности директора.
ИСТОЧНИК KP.RU