Бывший директор гимназии из Балашова Людмила Бокова назначена замминистра Минкомсвязи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Боковой
Людмила БоковаФото: Александр Уриевский
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Документ о назначении сенатора от Саратовской области Людмилы Боковой заместителем главы Минкомсвязи появился на сайте правительства РФ вечером 27 января.
Людмила Бокова была делегирована в Совет Федерации от губернатора региона в 2012 году. Бывший депутат Госдумы, а до тех пор директор балашовской гимназии №1 она занимала в сенате должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Более всего Людмила Бокова известна как соавтор закона о «суверенном интернете».
ИСТОЧНИК KP.RU