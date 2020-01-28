Бывший директор гимназии из Балашова Людмила Бокова назначена замминистра Минкомсвязи

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:05:54+03:00

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Документ о назначении сенатора от Саратовской области Людмилы Боковой заместителем главы Минкомсвязи появился на сайте правительства РФ вечером 27 января.

Людмила Бокова была делегирована в Совет Федерации от губернатора региона в 2012 году. Бывший депутат Госдумы, а до тех пор директор балашовской гимназии №1 она занимала в сенате должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Более всего Людмила Бокова известна как соавтор закона о «суверенном интернете».

ИСТОЧНИК KP.RU