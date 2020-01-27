2020-01-27T14:10:21+03:00
Происшествия

В Саратове автоворы попали на видео

Камера программы «Безопасный дом» зафиксировала момент кражи из машины
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Возле дома №17 по проспекту 50 лет Октября в Саратове двое автоворов обокрали машину компании по установке пластиковых окон.

Похитители считали код сигнализации, когда водитель ставил машину на охрану. Когда мастера ушли выполнять свою работу, двое воров разблокировали авто, один обшарил и собрал все ценное из салона, а второй наблюдал, не появятся ли владельцы авто. После этого они ушли, поставив машину обратно на сигнализацию. Через несколько минут один из воров возвращается и снова вскрывает машину. Видимо, вспомнил о чем-то ценном, что не забрали сразу.

Оба попали на видео, которое зафиксировала камера, установленная в подъезде по программе «Безопасный дом».

Саратов Безопасный дом - Украли вещи из машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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