2020-01-27T13:41:24+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом человек погиб в столкновении фуры и микроавтобуса

Еще двое госпитализированы [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Красноармейском районе Саратовской области произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, грузовик Mercedes и микроавтобус Nissan столкнулись на 372-м км трассы СызраньВолгоград.

Скончался пассажир микроавтобуса. Водитель и еще один человек из салона этой машины были госпитализированы.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Сейчас ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовской области присвоен кредитный рейтинг категории А
Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака
Объявлен карантин в школах Энгельса
При столкновении двух авто на трассе сломался поклонный крест
Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника
За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей
Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка
Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»
Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype
В Татищевском районе прошел массовый забег на лыжах
Москвичку будут судить в Балашове за подкуп врача
Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей
ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы
Представители органов власти и бизнеса региона приняли участие в Студенческом Управленческом Хакатоне «Deadline Project 2020» РАНХиГС
Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок
В Саратове открыта горячая линия по коронавирусу