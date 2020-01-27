На трассе под Саратовом человек погиб в столкновении фуры и микроавтобуса
Еще двое госпитализированы [фото]
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Красноармейском районе Саратовской области произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, грузовик Mercedes и микроавтобус Nissan столкнулись на 372-м км трассы Сызрань — Волгоград.
Скончался пассажир микроавтобуса. Водитель и еще один человек из салона этой машины были госпитализированы.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Сейчас ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU