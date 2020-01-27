На трассе под Саратовом человек погиб в столкновении фуры и микроавтобуса

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:41:24+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, грузовик Mercedes и микроавтобус Nissan столкнулись на 372-м км трассы Сызрань — Волгоград.

Скончался пассажир микроавтобуса. Водитель и еще один человек из салона этой машины были госпитализированы.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Сейчас ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU