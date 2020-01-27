2020-01-27T13:51:20+03:00
Происшествия

Видеокамера на подъезде зафиксировала закладчика наркотиков в Солнечном

Парень попал в поле зрения камеры программы «Безопасный дом»
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В распоряжении редакции «КП-Саратов» оказалось видео, на котором запечатлен процесс закладки наркотиков в Ленинском районе Саратова.

В час ночи к первому подъезду дома №9 на улице Батавина подошел молодой человек. Он вытащил что-то из кармана и прикопал в снегу. Потом посмотрел на адрес, написанный на подъезде и что-то стал писать в телефоне. Еще через пару минут он отправился к скамейке и снова что-то спрятал в сугробе, записал в телефон и даже сфотографировал место закладки.

Все это произошло еще в начале декабря. Видео стало доступным благодаря программе «Безопасный дом».

Саратов Безопасный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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