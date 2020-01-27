2020-01-27T11:16:24+03:00
Общество

В Саратове пропал мужчина со сломанным носом

Александр Костенко был одет во все черное
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова ищут 50-летнего Александра Костенко.

Как сообщил отряд «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал 19 января.

По приметам рост гражданина 174 см, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза.

Из особых примет — сломанный нос.

На момент пропажи Александр был одет в куртку, джинсы, ботинки и шляпу с белой полосой. Все вещи черного цвета.

Если вы знаете местонахождение мужчины, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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