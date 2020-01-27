Директора школы в Агафоновке оштрафовали из-за ремонта крыши

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:06:41+03:00

В реестр контрактов не была включена информация о гарантии качества выполненных работ

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В Питерском районе прокуратура в рамках проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок нашла нарушения со стороны директора школы села Агафоновка.

- Во время проверки электронного аукциона на ремонт кровли установлено, что в реестр контрактов не включена информация о гарантии качества выполненных работ по контракту и сроке ее представления, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В отношении директора возбудили административное дело за ненаправление информации. Министерство экономического развития области оштрафовала его на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU