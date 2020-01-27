Директора школы в Агафоновке оштрафовали из-за ремонта крыши
В Питерском районе прокуратура в рамках проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок нашла нарушения со стороны директора школы села Агафоновка.
- Во время проверки электронного аукциона на ремонт кровли установлено, что в реестр контрактов не включена информация о гарантии качества выполненных работ по контракту и сроке ее представления, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В отношении директора возбудили административное дело за ненаправление информации. Министерство экономического развития области оштрафовала его на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU