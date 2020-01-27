Жители Воскресенского района пожаловались в прокуратуру на работу автобусов
Общественный транспорт перестал заходить в отдаленное село
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В Воскресенском районе Саратовской области местный житель пожаловался в прокуратуру на плохую работу общественного транспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, была проведена проверка по обращению.
Выяснилось, что в одно из отдаленных сел не ходили автобусы. При этом график их движения был утвержден.
Прокурор района направил представление в адрес главы района, а информацию о нарушениях — министру транспорта и дорожного хозяйства.
После этого автобусы вновь начали заходить в отдаленное село.
ИСТОЧНИК KP.RU