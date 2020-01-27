Жители Воскресенского района пожаловались в прокуратуру на работу автобусов

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:51:07+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области местный житель пожаловался в прокуратуру на плохую работу общественного транспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, была проведена проверка по обращению.

Выяснилось, что в одно из отдаленных сел не ходили автобусы. При этом график их движения был утвержден.

Прокурор района направил представление в адрес главы района, а информацию о нарушениях — министру транспорта и дорожного хозяйства.

После этого автобусы вновь начали заходить в отдаленное село.

ИСТОЧНИК KP.RU