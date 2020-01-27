В Саратове мужчина упрекнул хозяина дома в беспорядке и проломил череп гостю

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове арестован мужчина по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о трагедии в доме на улице Оржевского 31 октября 2019 года.

Тогда было найдено тело 32-летнего мужчины с травмами головы. Предварительная версия заключалась в том, что во время конфликта пострадавший ударился головой. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что причинами травм стали два удара и перелом костей черепа.

Следствие полагает, что 31 октября в квартире собрались пять человек для застолья. 42-летний гость начал упрекать хозяина в бардаке и антисанитарии. Другой гость, 32-летний мужчина, встал на его защиту. Разгорелась ссора. Более старший из оппонентов сначала ударил противника кулаком по голове, а когда тот упал на колени, стукнул его снова по голове коленом.

Пострадавшему стало плохо, но врачей ему никто не вызвал, и 1 ноября он скончался.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU