Тур выходного дня по маршруту Саратов — Волгоград состоится 2 февраля

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:47:08+03:00

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Пригородные пассажирские компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организуют поездку из Саратова в Волгоград, приуроченную ко Дню воинской славы и 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования и ионизации воздуха. Время в пути составит 4 часа 40 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено более шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6182 отправится 2 февраля в 7:00 и прибудет в Волгоград в 11:40. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станциях Овражная (в 8:39), Петров Вал (в 9:15), Зензеватка (в 9:54).

В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 18:05 и вернутся на саратовский вокзал в 22:45. В пути следования также предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станции Зензеватка (в 19:49), станции Петров Вал (в 20:31), станции Овражная (в 21:07).

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно — 1 320 рублей. Для школьников и студентов действует скидка в размере 50%. Для региональных льготников билет в одну сторону обойдется в 559 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до семи лет и федеральных льготников.

Стоимость пакетного тура для взрослых пассажиров составляет 2 620 рублей, для школьников и студентов — 2,1 тыс. рублей. В эту сумму входят проезд, питание и экскурсионная программа.

Организаторы тура предлагают пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и посетить экспозицию Музея Панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

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В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru или по телефону: +7-927-138-00-44.

ИСТОЧНИК KP.RU