Открываются прямые вылеты из Саратова в Сочи

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:58:15+03:00

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Из Саратова можно будет улететь в Сочи.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта «Гагарин», открыты прямые рейсы. Их станет осуществлять компания «Победа».

Планируется, что вылеты будут три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Сезонное расписание начнет действовать с 30 мая по 26 сентября.

Полеты будут выполняться на судах Boeing 737-800, которые вмещают до 189 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU