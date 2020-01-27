Открываются прямые вылеты из Саратова в Сочи
На курорт повезет компания «Победа»
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Из Саратова можно будет улететь в Сочи.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта «Гагарин», открыты прямые рейсы. Их станет осуществлять компания «Победа».
Планируется, что вылеты будут три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Сезонное расписание начнет действовать с 30 мая по 26 сентября.
Полеты будут выполняться на судах Boeing 737-800, которые вмещают до 189 пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU