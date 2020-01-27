В гаражах на Лесной республике избили и ограбили мужчину

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:41:45+03:00

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В Ленинском районе Саратова, на пересечении улиц Саперная и Лесная республика, разбойник напал на 38-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчину избили и отобрали телефон Neffos.

Пострадавший рассказал о случившемся проходившей мимо 57-летней женщине, а та позвонила в полицию.

Был задержан подозреваемый — ранее судимый 32-летний мужчина. У него в ходе досмотра был изъят украденный телефон. Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU