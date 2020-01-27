В Балакове мужчина упал и умер на металлобазе

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:04:59+03:00

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В Балакове Саратовской области мужчина погиб на территории металлобазы на улице Промышленная.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась на глазах сторожа.

По предварительным данным, вечером в воскресенье, 26 января, мужчина упал и умер на месте. Сторож вызвал медиков, но те лишь констатировали смерть.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Было установлено, что погибшим является 48-летний местный житель. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU