В Балакове мужчина упал и умер на металлобазе
Свидетелем стал сторож
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области мужчина погиб на территории металлобазы на улице Промышленная.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась на глазах сторожа.
По предварительным данным, вечером в воскресенье, 26 января, мужчина упал и умер на месте. Сторож вызвал медиков, но те лишь констатировали смерть.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Было установлено, что погибшим является 48-летний местный житель. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU