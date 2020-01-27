В Энгельсе столкнулись ВАЗ-21144 и Nissan Qashqai

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:35:19+03:00

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Вечером 26 января на Волжском проспекте Энгельса столкнулись ВАЗ-21144 и Nissan Qashqai.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:45 напротив дома №43Б.

По предварительной версии, 32-летний водитель отечественного авто при повороте налево не уступил преимущество в движении иномарке, за рулем которой сидел 31-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель ВАЗа. Он был осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU