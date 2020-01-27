В Энгельсе столкнулись ВАЗ-21144 и Nissan Qashqai
Водитель отечественного авто пострадал
Фото очевидца
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Вечером 26 января на Волжском проспекте Энгельса столкнулись ВАЗ-21144 и Nissan Qashqai.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:45 напротив дома №43Б.
По предварительной версии, 32-летний водитель отечественного авто при повороте налево не уступил преимущество в движении иномарке, за рулем которой сидел 31-летний мужчина.
В аварии пострадал водитель ВАЗа. Он был осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU