В Балакове мужчина нашел в общежитии труп сидящей женщины

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:43:18+03:00

Признаков насильственной смерти на теле не найдено

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В Балакове Саратовской области погибла 39-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел ее 52-летний сожитель 26 января.

Женщина умерла в комнате общежития на проспекте Героев. Ее труп остался сидеть на полу, облокотившись на диван. Медики не обнаружили при внешнем осмотре признаков насильственной смерти.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU