Саратовский «Автодор» уступил пермской «Парме»
Игра прошла в областном центре
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Сегодня, 26 января, в ледовом дворце спорта «Кристалл» Саратова прошла встреча «Автодора» и пермской «Пармы».
Игра закончилась проигрышем хозяев поля: сначала местные баскетболисты вели со счетом 6:0, но потом инициатива перешла к гостям и к большому перерыву счет стал 34:39 в пользу «Пармы».
«Автодору» удалось выйти вперед и вести на 29-й минуте со счетом 60:55. Решающим стал последний отрезок матча, игра закончилась со счетом 78:85.
Следующая встреча баскетболистов пройдет в Саратове 2 февраля с «Локомотивом-Кубанью» из Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU