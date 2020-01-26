В Саратове прекращает работу гипермаркет «Карусель»

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:53:38+03:00

На месте торговой точки будет «Перекресток»

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Прекращает свою работу гипермаркет «Карусель» в ТРЦ «Сити Молл» на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова.

Корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что торговая точка будет закрыта 29 января, на ее месте будет «Перекресток».

Оба магазина принадлежат торговой сети X5 Retail Group, однако теперь в областном центре не будет ни одной «Карусели», а «Перекрестка» в городе четыре.

Представители организации рассказали, что приняли такое решение из-за большей востребованности точек в формате «магазины у дома».

ИСТОЧНИК KP.RU