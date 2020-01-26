Похитители аккумуляторов в Ленинском районе попались на камеру
Двое мужчин совершили преступление на Лунной улице
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Камеры видеонаблюдения запечатлели двух мужчин, которые украли аккумуляторную батарею из ВАЗ-2107, припаркованного во дворе дома №2\6 на Лунной улице, в районе 2-й Дачной.
По данным портала «ЧП Саратов», один из них смотрел, нет ли рядом прохожих, пока второй вскрывал капот. После этого граждане ушли.
Владелец машины написал в полицию и просит всех, кто знает похитителей или обладает видеозаписью, на которую попали лица злоумышленников сообщить в отдел полиции Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU