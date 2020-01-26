Похитители аккумуляторов в Ленинском районе попались на камеру

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:41:42+03:00

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Камеры видеонаблюдения запечатлели двух мужчин, которые украли аккумуляторную батарею из ВАЗ-2107, припаркованного во дворе дома №2\6 на Лунной улице, в районе 2-й Дачной.

По данным портала «ЧП Саратов», один из них смотрел, нет ли рядом прохожих, пока второй вскрывал капот. После этого граждане ушли.

Владелец машины написал в полицию и просит всех, кто знает похитителей или обладает видеозаписью, на которую попали лица злоумышленников сообщить в отдел полиции Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU