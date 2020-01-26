В Саратовской области зарегистрировано свыше 4,5 тыс. интернет-преступлений
Их количество выросло более, чем наполовину
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В Саратовской области выросло число преступлений с использованием интернет-технологий, связанных с предоставлением доступа к банковским счетам для платежей и переводов.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их число, свыше 4,5 тыс. фактов, на 67,7% больше, чем в прошлом году.
Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Ленинском районе(15,2%), на втором месте Заводской(11%), на долю Кировского района приходится всего 8,8%.
Данные приведены за 2019 год.
ИСТОЧНИК KP.RU