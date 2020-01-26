В Саратов спустя пять лет приезжает Хабиб Нурмагомедов

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:58:46+03:00

Последний раз чемпион по UFC посещал в областной центр в 2015 году

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В Саратов 9 февраля приедет чемпион по UFC Хабиб Нурмагомедов. Ему 31 и по прежнему спортсмен остается непобежденным: он не уступил ни одного из 28 поединков. Грандиозный бой с Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году, не пошатнул этого титула.

Зрители увидят поединок Анвара Чергесова с Нурулло Алиевой, бои Гаджи Рабаданова с Мехди Дакаевым, Усмана Нурмагомедова и Руслана Туякова. Билет можно приобрести за цену от 300 до 1000 рублей.

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В прошлом, 2018 году, президент областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев пригласил чемпиона по UFC на открытый кубок губернатора Саратовской области по смешанным единоборствам среди мужчин и юношей, однако Хабиб Нурмагомедов не посетил областной центр.

Напомним, последний раз Хабиб Нурмагомедов приезжал в Саратов в 2015 году. Тогда он провел семинар, состоялась фото и автограф-сессия.

ИСТОЧНИК KP.RU