2020-01-26T12:58:46+03:00
Общество

В Саратов спустя пять лет приезжает Хабиб Нурмагомедов

Последний раз чемпион по UFC посещал в областной центр в 2015 году
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратов 9 февраля приедет чемпион по UFC Хабиб Нурмагомедов. Ему 31 и по прежнему спортсмен остается непобежденным: он не уступил ни одного из 28 поединков. Грандиозный бой с Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году, не пошатнул этого титула.

Зрители увидят поединок Анвара Чергесова с Нурулло Алиевой, бои Гаджи Рабаданова с Мехди Дакаевым, Усмана Нурмагомедова и Руслана Туякова. Билет можно приобрести за цену от 300 до 1000 рублей.

.

.

В прошлом, 2018 году, президент областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев пригласил чемпиона по UFC на открытый кубок губернатора Саратовской области по смешанным единоборствам среди мужчин и юношей, однако Хабиб Нурмагомедов не посетил областной центр.

Напомним, последний раз Хабиб Нурмагомедов приезжал в Саратов в 2015 году. Тогда он провел семинар, состоялась фото и автограф-сессия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заражение коронавирусом через бананы: саратовцы наводят панику в соцсетях
В Саратовской области зарегистрировано свыше 4,5 тыс. интернет-преступлений
В Саратов спустя пять лет приезжает Хабиб Нурмагомедов
Мастерская Игоря Баголея представила экзистенциональную драму «Метод Грёнхольма»
На Московском шоссе ВАЗ сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте
Житель Энгельса порезал приятеля ножом и забаррикадировался в квартире
Саратовская область отмечает международный день таможенника
Пропавшего в Энгельсе Якова Каташова нашли погибшим
Глава Саратова Михаил Исаев отмечает свой день рождения
Без воды остались три улицы в Заводском районе Саратова
Саратовцев настигнет порывистый ветер
Памятник летчице Марине Расковой для энгельсской Летки готов
С понедельника изменится расписание электричек в Саратовской области
Сильный порывистый ветер придет в Саратовскую область
В Балакове владелица иномарки чуть не погибла в загоревшемся автомобиле
В 2019 году в Саратовской области по нацпроекту ввели 1,2 млн кв. м жилья
Зрителей саратовского театра драмы пригласили в зал суда для расследования дела об убийстве
В СГЮА отпраздновали День студента
В Саратовской области сбили двух женщин и мужчину
Минстрой: Строительство дома на 1-м Вакуровском проезде ведется с разрешения администрации
В Балакове столкнулись ВАЗ и Nissan
У пенсионерки под Саратовом украли насос «Ручеек» из колодца
В Саратове иномарка сбила девушку