Мастерская Игоря Баголея представила экзистенциональную драму «Метод Грёнхольма»

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:22:20+03:00

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25 января 2020 года на Малой сцене саратовского ТЮЗа состоялась премьера дипломного спектакля студентов четвертого курса (мастерская заслуженного артиста России Игоря Баголея) по пьесе «Метод Грёнхольма» современного каталонского драматурга Жорди Гальсерана (перевод Натальи Ванханен).

Особенность нового дипломного спектакля в том, что со студентами работали не мастера курса, а главный режиссер ТЮЗа Алексей Логачев. Благодаря этому проекту студенты не только приобретут опыт работы с новейшей драматургией, но и также опыт работы с незнакомым режиссером.

Фото Армена Осипяна

Жорди Гальсеран написал пьесу чуть больше 15 лед назад. Благодаря «Методу Грёнхольма» имя драматурга стало известным во всем мире. Спектакль по тексту Гальсерана с успехом идет на сцене «Театра Наций», Воронежского камерного театра, Омского театра драмы и других. В 2005 году пьесу экранизировал режиссер Марсело Пиньейро, кинолента вышла под названием «Метод». Мастерская Игоря Баголея обратилась к модному и востребованному на Западе драматургу. В России его знают лишь по представленной пьесе.

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Метод Грёнхольма» повествует о четырех успешных людях, которые пришли на собеседование в крупную компанию. Каждый становится кандидатом на пост коммерческого директора фирмы «Декия» и готов побороться за свое место. Руководство решает провести коллективное собеседование.

Фото Армена Осипяна

Кандидаты совместно выполняют все, что от них требует начальство. Порой предложенные задания становятся жестокими и подлыми. Кандидаты должны сами за себя решить, когда в них заканчивается человечность и начинается безнравственное поведение. На что они готовы пойти, чтобы получить престижную должность? По правилам только один кандидат должен одержать победу. Постановка наполнена неожиданными поворотами, а финал поражает и заставляет о многом задуматься. На Западе существует условное театральное направление, когда в офисное пространство вводятся деловые сотрудники, для того, чтобы поразмышлять над истинными ценностями человека.

Фото Армена Осипяна

В роли Фернандо Порта (Степан Тусюк/ Роман Макаров), Энрике Фонт (Михаил Яценко, Серги Хочолава), Мерседес Дегас (Екатерина Афанасьева/ Дарья Шнейдер), Карлос Буэно (Владислав Пантелеев/Никита Никулин). «Метод Грёнхольма» - третий дипломный спектакль курса Игоря Баголея и впервые работа с современным текстом. До этого они обращались к Шекспиру и Достоевскому. На большой сцене театра драмы идут спектакли «Два джентльмена из Вероны» и «Игрок» с их участием.

Фото Армена Осипяна

Экзистенциальная драма «Метод Грёнхольма» становится метафорой на современную действительность. Уникальность нового спектакля заключается в том, что у зрителей появляется возможность взглянуть на нынешнее общество и самого себя со стороны. Впервые также студенты курса играют на малой сцене профессионального театра. Работать на такой площадке определенно сложнее Выпускники осиливают выбранный материал. Они осознанно и экспрессивно произносят свои реплики, а определенные монологи способны довести зрителя до слез. В новом спектакле актеры рассуждают о природе человека и тех ценностях, которые сегодня обмельчали.

Фото Армена Осипяна

Режиссером-постановщиком выступил Алексей Логачев. Художником-постановщиком традиционно стала Ольга Колесникова, художник по свету Вадим Кондрашов, музыкальное оформление подготовил Александр Экгарт.

Фото Армена Осипяна

Сценографическое решение минималистично, в условном кабинете только стулья и радиоуправляемая машина, которая появляется в нескольких сценах.

Фото Армена Осипяна

В премьерные показы 25 и 26 января в зале абсолютный аншлаг, билеты на февраль также выкуплены. Желающим попасть на постановку рекомендуем следить за стартом продаж на март.

ИСТОЧНИК KP.RU