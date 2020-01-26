Житель Энгельса порезал приятеля ножом и забаррикадировался в квартире

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:15:37+03:00

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Вчера, 25 января, в Энгельсе задержали мужчину, который зарезал своего 31-летнего приятеля.

По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным, гражданин ударил своего знакомого ножом, оттащил его за дверь и заперся, чтобы не пускать внутрь сотрудников полиции.

Прибывшие сотрудники Облспаса в присутствии правоохранители вскрыли дверь слесарным инструментом, мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU