Житель Энгельса порезал приятеля ножом и забаррикадировался в квартире
Гражданин не хотел пускать сотрудников полиции
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Вчера, 25 января, в Энгельсе задержали мужчину, который зарезал своего 31-летнего приятеля.
По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным, гражданин ударил своего знакомого ножом, оттащил его за дверь и заперся, чтобы не пускать внутрь сотрудников полиции.
Прибывшие сотрудники Облспаса в присутствии правоохранители вскрыли дверь слесарным инструментом, мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU