Саратовская область отмечает международный день таможенника

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:07:48+03:00

Эту дату выбрали в 1983 году

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В Саратовской области, как и во всем мире, 26 января отмечают Международный день таможенника.

После вступления в ноябре 1952 года в силу Конвенции об образовании Совета таможенного сотрудничества, 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась его первая сессия с участием глав служб из 17 стран Европы.

Спустя 30 лет именно этот день выбрали в качестве праздника.

Отметим, что сейчас Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства-члена, которые управляют свыше 98% всей международной торговли.

Во всем мире сегодня праздник у более 800 тыс. человек, 68 тыс. из которых россияне.

ИСТОЧНИК KP.RU