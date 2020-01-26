2020-01-26T08:52:06+03:00
Общество

Глава Саратова Михаил Исаев отмечает свой день рождения

Мэру исполнилось 46 лет
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 января, свой день рождения отмечает глава Саратова Михаил Исаев. Он родился в 1974 году в Саратове.

Закончил Саратовский монтажный техникум по специальности «Технология сварочного производства» с присвоением квалификации «Техник-технолог» в 1993 году, в 1999 завершил обучение в Московском государственном университет коммерции по специальности «Коммерция».

С октября 1994 года по август 2007 года работал детективом, старшим инспектором, помощником и заместителем генерального директора, руководил капитальным строительства.

С марта 2006 по декабрь 2007 года являлся депутатом Саратовской городской Думы третьего созыва, избран на следующий созыв.

Женат, имеет четвертых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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