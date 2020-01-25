В Саратовской области сбили двух женщин и мужчину
Все пешеходы пострадали
Изменить размер текста:
В Саратове и области вчера, 24 января, сбили трех пешеходов.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, в 08:00 на улице Куйбышева Петровска 50-летний водитель ВАЗ-21213 сбил 79-летнюю женщину. Пешеход получила травму.
Также в Энгельсе в 11:40 у дома №12 по улице Марины Расковой 35-летний водитель Honda наехал на 43-летнего мужчины. Пострадавшего госпитализировали.
В Саратове под колеса авто попала 59-летняя женщина. Ее сбила ровесница на автомобиле Lada Xray у дома №16 по Тульской улице в 15:15. Пешеход попала в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU