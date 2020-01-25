Минстрой: Строительство дома на 1-м Вакуровском проезде ведется с разрешения администрации

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:22:04+03:00

Ввести здание в эксплуатацию планируют до конца марта 2020 года

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Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировало публикацию «КП-Саратов» «Жительница Саратова просит снести проблемный дом на 1-м Вакуровском проезде».

- Разрешение на строительство дома выдано администрацией Саратова 15 мая 2012 года со сроком действия до той же даты 2014 года, который продлен до 31 октября 2020 года, — сообщили в Минстрое.

Также отмечается, что возведение ведется на пяти земельных участках, принадлежащих застройщику ООО «Феникс-2010».

В доме 45 квартир и такое же количество дольщиков. Готовность жилья — 99%.

Здание планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако обязательным условием для этого является обеспечение кругового пожарного проезда и нормативных парковочных мест для автотранспорта. Застройщик запланировал до 20 декабря 2019 года выкупить смежный участок, как только его владелец войдет в права наследства.

- Впоследствии указанное физическое лицо установило чрезвычайно высокую стоимость земельного участка, в связи с чем граждане отказались от выкупа земельного участка, — отметили в министерстве.

В связи с этим ООО «Феникс-2010» решил изменить проектную документацию, чтобы обеспечить пожарный проезд без выкупа земли.

Ввести дом на 1-м Вакуровском проезде планируют до конца марта 2020 года.

Напомним, ранее родственница владелицы земельного участка, который собирались выкупать, заявляла о принуждениях его продать.

ИСТОЧНИК KP.RU