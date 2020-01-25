Жительница Балакова Татьяна Богомолова отметила 105-летие
Жительница Балакова, труженица тыла Татьяна Богомолова вчера, 24 января, отметила 105-летие.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минсоцразвития Саратовской области, в день рождения к Татьяне Петровне пришли сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района, которые вручили поздравления от имени губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главы Балаковского района Александра Соловьёва.
Татьяна Богомолова родилась в селе Новорепное Ершовского района и в многодетной семье была вторым по счету ребенком. В семь лет девочка попала в состоятельную семью, в которой выполняла различные поручения по хозяйству. С 16 лет она работала в колхозе, где и познакомилась с будущим мужем.
В 1939 году супруга Татьяны Петровны призвали в армию, она осталась с двумя детьми.
Во время войны и в течение всей жизни женщина занималась тяжелым физическим трудом в сельском хозяйстве, совмещая это уже с четырьмя детьми.
Семья переехала в Балаково в 1980 году. Сейчас долгожительницу окружают любящие дети, внуки, правнуки и даже праправнуки.
ИСТОЧНИК KP.RU