2020-01-25T10:57:50+03:00
Общество

Жительница Балакова Татьяна Богомолова отметила 105-летие

Ей вручили поздравления от имени губернатора и главы района
Ольга Симонова
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Фото Минсоцразвития Саратовской областиФото Минсоцразвития Саратовской области
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Жительница Балакова, труженица тыла Татьяна Богомолова вчера, 24 января, отметила 105-летие.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минсоцразвития Саратовской области, в день рождения к Татьяне Петровне пришли сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района, которые вручили поздравления от имени губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главы Балаковского района Александра Соловьёва.

Татьяна Богомолова родилась в селе Новорепное Ершовского района и в многодетной семье была вторым по счету ребенком. В семь лет девочка попала в состоятельную семью, в которой выполняла различные поручения по хозяйству. С 16 лет она работала в колхозе, где и познакомилась с будущим мужем.

В 1939 году супруга Татьяны Петровны призвали в армию, она осталась с двумя детьми.

Во время войны и в течение всей жизни женщина занималась тяжелым физическим трудом в сельском хозяйстве, совмещая это уже с четырьмя детьми.

Семья переехала в Балаково в 1980 году. Сейчас долгожительницу окружают любящие дети, внуки, правнуки и даже праправнуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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