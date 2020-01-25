Главный тренер саратовского хоккейного клуба «Кристалл» ушел в отставку

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:47:01+03:00

Вместо него теперь работает Сергей Нуржанов, ранее возглавлявший ХК «Чебоксары»

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Главный тренер саратовского хоккейного клуба «Кристалл» Анатолий Лукошин подал в отставку.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ХК, это случилось по собственному желанию.

Вместо него теперь работает Сергей Нуржанов, ранее возглавлявший ХК «Чебоксары». Его также признали лучшим тренером в первенстве ВХЛ по итогам сезона 2017/2018 годов.

- «Кристалл» выражает благодарность Анатолию Лукошину за внесенный вклад в становление и достижения команды, а также желает ему дальнейших успехов в спортивной карьере, — отметили в пресс-службе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU