Главный тренер саратовского хоккейного клуба «Кристалл» ушел в отставку
Вместо него теперь работает Сергей Нуржанов, ранее возглавлявший ХК «Чебоксары»
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Главный тренер саратовского хоккейного клуба «Кристалл» Анатолий Лукошин подал в отставку.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ХК, это случилось по собственному желанию.
Вместо него теперь работает Сергей Нуржанов, ранее возглавлявший ХК «Чебоксары». Его также признали лучшим тренером в первенстве ВХЛ по итогам сезона 2017/2018 годов.
- «Кристалл» выражает благодарность Анатолию Лукошину за внесенный вклад в становление и достижения команды, а также желает ему дальнейших успехов в спортивной карьере, — отметили в пресс-службе клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU