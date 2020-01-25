2020-01-25T09:35:03+03:00
Общество

Министр образования Саратовской области поздравила студентов с праздником

Она назвала студенческие годы — прекрасной порой
Ольга Симонова
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Министр образования Саратовской области Ирина Седова поздравила студентов с их праздником, который отмечается сегодня, 25 января.

- Примите самые теплые и искренние поздравления с Татьяниным днем — праздником российского студенчества!

Саратовскую область всегда называют студенческим регионом. На сегодняшний день в области в 54 организациях среднего звена и 20 профессиональных организациях при вузах обучается 54,8 тыс. студентов. 73,6 тыс. студентов получают высшее образование в 18 вузах региона. Именно в ваших руках, руках лучших профессионалов своего дела, будет будущее области. Поэтому никогда не сомневайтесь в себе, будьте уверены во всех начинаниях! — поздравила Седова.

Она назвала студенческие годы — прекрасной порой молодости и призвала взять от этих лет по максимуму — учиться, творить и любить.

- Пусть ваши студенческие годы будут наполнены теплыми и счастливыми воспоминаниями! С праздником! Будьте здоровы и счастливы! — отметила министр образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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