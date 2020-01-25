Женщина оставила сумку в подсобке магазина в Заводском и лишилась 5 тыс. рублей

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:40:41+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 24 января, раскрыла кражу.

- В тот же день 32-летняя женщина обратилась с заявлением и рассказала, что кто-то в течение дня 23 января украл из сумки, оставленной в подсобке магазина на Барнаульской, 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители задержали и выписали подписку о невыезде 31-летнему безработному рецидивисту. Мужчина признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU