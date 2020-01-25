Женщина оставила сумку в подсобке магазина в Заводском и лишилась 5 тыс. рублей
Подозреваемым стал безработный рецидивист
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 24 января, раскрыла кражу.
- В тот же день 32-летняя женщина обратилась с заявлением и рассказала, что кто-то в течение дня 23 января украл из сумки, оставленной в подсобке магазина на Барнаульской, 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители задержали и выписали подписку о невыезде 31-летнему безработному рецидивисту. Мужчина признался в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU