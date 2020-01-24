2020-01-24T19:53:34+03:00
Происшествия

Столкновение трех машин на мосту Саратов – Энгельс вызвало сильную пробку

Движение стоит уже больше двух часов
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Стали известны причины сильного затора перед мостом через Волгу со стороны Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 18:30.

Столкнулись Hyundai Getz под управлением 35-летнего мужчины, ВАЗ-21074 под управлением 24-летнего водителя и ВАЗ-21124, за рулем которого сидел 34-летний гражданин.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Обошлось без пострадавших, но ДТП сильно осложнило движение по мосту и на въезде. Пробка сохраняется до сих пор.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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