Столкновение трех машин на мосту Саратов – Энгельс вызвало сильную пробку
Движение стоит уже больше двух часов
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Стали известны причины сильного затора перед мостом через Волгу со стороны Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 18:30.
Столкнулись Hyundai Getz под управлением 35-летнего мужчины, ВАЗ-21074 под управлением 24-летнего водителя и ВАЗ-21124, за рулем которого сидел 34-летний гражданин.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Обошлось без пострадавших, но ДТП сильно осложнило движение по мосту и на въезде. Пробка сохраняется до сих пор.
Фото ГИБДД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU