Автомобилисты не могут заехать на саратовский мост
Образовалась серьезная пробка
Скрин "Яндекс.Карты"
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Пятница в Саратове ознаменовалась пробками.
Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», заторы достигают семи баллов.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Волжском районе Саратова, у подъезда на мост через Волгу. Движение стоит по улицам Чернышевского, Лермонтова, набережной Космонавтов и Большой Горной. При этом по мосту движение свободное.
Кроме того, пробка образовалась на улицах Астраханская, Рабочая, Аткарская, Авиастроителей, Орджоникидзе и проспекте Энтузиастов.
ИСТОЧНИК KP.RU