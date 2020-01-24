2020-01-24T17:19:38+03:00
Общество

Автомобилисты не могут заехать на саратовский мост

Образовалась серьезная пробка
Екатерина Семенова
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Скрин "Яндекс.Карты"Скрин "Яндекс.Карты"
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Пятница в Саратове ознаменовалась пробками.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», заторы достигают семи баллов.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Волжском районе Саратова, у подъезда на мост через Волгу. Движение стоит по улицам Чернышевского, Лермонтова, набережной Космонавтов и Большой Горной. При этом по мосту движение свободное.

Кроме того, пробка образовалась на улицах Астраханская, Рабочая, Аткарская, Авиастроителей, Орджоникидзе и проспекте Энтузиастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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