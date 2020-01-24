Панков: Надо ускорить сроки достройки и оказать юридическую поддержку дольщикам

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:16:39+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о ситуации с курируемыми им долгостроями. Возобновилось строительство ЖСК «Возрождение» в Балакове. В Саратове по ЖСК «Победитель» и «Оптимист 2018», проблемы решаются через региональный Фонд защиты прав дольщиков.

По словам депутата, часть дольщиков не хотят брать жилье там, где им предлагают. В каждом случае вопрос надо решать индивидуально, поэтому губернатор Валерий Радаев предложил приглашать на заседание всех участников долевого строительства.

Николай Панков призвал ускорить сроки достройки, и оказать юридическую поддержку в судах дольщикам, которые заплатили реальные деньги, вложили ипотеки и кредиты.

- Может Писной нагнать страху, а потом доложить: «Все построим в сентябре». Это жилье в Балаково. Второй день там бьет сваи.

Дома регионального фонда РФ. Высказал предложение дольщиков участвовать Фонду в судах в защиту дольщиков. Было обращение ЖСК «Капитель». По двум моим домам — ускорить прохождение документооборота. Это нужно для скорейшего начала и завершения сдачи дома, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU