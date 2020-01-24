2020-01-24T17:01:05+03:00
Общество

Сегодня вечером в Саратове начнут ловить нетрезвых водителей

Пьяных шоферов ждет штраф или лишение прав
Ольга Симонова
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Сотрудники ГИБДД Саратова 24 и 25 января проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, пойманных пьяных шоферов ждет штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет. За отказ от медосвидетельствования грозит та же ответственность.

Госавтоинспекторы просят саратовцев не садиться пьяными за руль. Если вы увидели, что кто-то собирается управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, позвоните по номеру 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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