Сегодня вечером в Саратове начнут ловить нетрезвых водителей
Пьяных шоферов ждет штраф или лишение прав
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Сотрудники ГИБДД Саратова 24 и 25 января проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, пойманных пьяных шоферов ждет штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет. За отказ от медосвидетельствования грозит та же ответственность.
Госавтоинспекторы просят саратовцев не садиться пьяными за руль. Если вы увидели, что кто-то собирается управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, позвоните по номеру 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU