Дольщики двух проблемных домов в Саратове не хотят получать компенсации

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:14:37+03:00

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В Саратове на совещании с обманутыми дольщиками обсудили ситуацию с двумя домами: ЖСК «Жемчужина Улешей» и ЖСК «Спартак», которые находятся на улице Чернышевского и 4-м Чернышевском проезде.

Дольщики попросили власть отстоять перед федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства достройку их домов вместо выплат компенсаций.

Дольщица Гаянэ Мирзоян удивилась, почему ранее степень готовности их домов оценивалась в 80 и 75%, а теперь, по документам Фонда, опустилась ниже 30%. Это может повлиять на оценку, и почти готовые дома решат не достраивать. Прозвучали цифры, что на достройку необходимо 128 млн рублей, а компенсации превысят эту сумму в два раза.

Дольщицу поддержал сенатор Сергей Аренин. Зампред правительства Роман Бусаргин заметил, что окончательное решение будет принимать наблюдательный совет Фонда и его квалифицированные специалисты. Председатель правительства Александр Стрелюхин предложил дольщикам быстрее входить в реестр кредиторов, а то и так уже год потерян. Его поддержал депутат Леонид Писной, который сказал, что на этом совещании нет смысла обсуждать будущие решения Фонда, но если ситуация пограничная — достраивать или платить компенсацию — надо на месте подготовить необходимые основания, чтобы решение было в интересах людей.

Резюмировал обсуждение губернатор Валерий Радаев: нам нужно подготовить паспорт объекта для Фонда. Пока этого документа нет.

ИСТОЧНИК KP.RU