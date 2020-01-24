На достройку проблемного дома ЖСК «Победитель» потребуется больше года

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше года потребуется на достройку и сдачу проблемного дома на пересечении улиц Алексеевская и Наумовская в Саратове.

- По словам генерального директора регионального Фонда защиты прав обманутых дольщиков Татьяны Одинцовой, на сдачу дома ЖСК «Победитель» необходимо 13,5 месяца, — сообщил с совещания с обманутыми дольщиками, которое традиционно проходит в областном правительстве, корреспондент «КП-Саратов».

При этом, как отметил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, по объекту бюрократических проблем больше, чем строительных, поэтому срок можно сократить.

Губернатор Валерий Радаев предложил этим заняться немедленно, чтобы дом сдать до конца 2020 года. Выяснилось, что у ЖСК не хватает некоторых документов, они изъяты в рамках уголовного дела по застройщику. На это прокурор Саратовской области Сергей Филипенко предложил сразу после заседания обсудить этот вопрос.

Аналогичная ситуация по ЖСК «Оптимист 2018» на тех же улицах, Алексеевской и Наумовской, но достройка займет 19 месяцев. По оценке федерального Фонда, готовность здесь значительно ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU