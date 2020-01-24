Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 7,1% в 2019 году

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:10:58+03:00

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В 2019 году по Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено свыше 64,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,1% больше, чем в 2018 году.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 24,1% и составило порядка 46,8 тыс. ДФЭ (перевезено более 1 млн тонн грузов, + 24,4%), в том числе:

– химикаты и сода — 25,6 тыс. ДФЭ (+24,2% к уровню 2018 года);

– черные металлы — 4,9 тыс. (+14,2%);

– продовольственные товары — 4,8 тыс. (+1,1%);

– промышленные товары народного потребления — 2,6 тыс. (рост почти в 5 раз);

– цветные металлы — 2,4 тыс. (рост в 2,4 раза);

– нефть и нефтепродукты — 1,8 тыс. (+3,3%);

– сборные грузы — 1,3 тыс. (+0,4%);

– строительные грузы — 0,77 тыс. (-42,6%);

– метизы — 0,7 тыс. (+25,3%);

– промышленное сырье и формовочные материалы — 0,6 тыс. (-26,8%);

– бумага — 0,5 тыс. (рост в 3,7 раза).

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ДФЭ (TEU) — двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 метра).

ИСТОЧНИК KP.RU