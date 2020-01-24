Опубликовано видео спецоперации в подпольном казино на Слонова
Задержали троих подозреваемых в организации незаконных игр
Спецоперация в казино на Слонова.
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ГУ МВД по Саратовской области опубликовало оперативное видео, как на улице Слонова в облцентре накрыли подпольное казино.
- Вместе с СОБР Росгвардии задержаны трое подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности и семь игроков, — сообщил замначальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области Максим Кузьмин.
Оперативники изъяли в подпольном казино покерный стол, фишки, карты.
Напомним, по данным следствия, казино проработало с 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU