Опубликовано видео спецоперации в подпольном казино на Слонова

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:03:46+03:00

Спецоперация в казино на Слонова.

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ГУ МВД по Саратовской области опубликовало оперативное видео, как на улице Слонова в облцентре накрыли подпольное казино.

- Вместе с СОБР Росгвардии задержаны трое подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности и семь игроков, — сообщил замначальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области Максим Кузьмин.

Оперативники изъяли в подпольном казино покерный стол, фишки, карты.

Напомним, по данным следствия, казино проработало с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU