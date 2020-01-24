Проблемный дом в 6-м микрорайоне Саратова достраивать не будут

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:08:14+03:00

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В правительстве Саратовской области в пятницу традиционно проходит совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава города Михаил Исаев выступил с докладом о ситуации по двум домам, которые достраиваются с участием регионального Фонда поддержки обманутых дольщиков.

Дом №12 в 6-м микрорайоне Кировского района, достраивать нет возможностей, для этого необходимо более миллиарда рублей. Сейчас компания «Кронверк» передает в Фонд свои построенные квартиры, подыскивает варианты в других компаниях и расселяет дольщиков этого дома (всего права заявили 196 человек). Более 30 квартир уже переданы, до конца марта передадут еще 26, как отметил мэр.

Одна из дольщиц пожаловалась, что ей не предлагают подходящие варианты, либо требуется доплатить. Губернатор предложил в таких случаях рассматривать каждую квартиру индивидуально и поручил министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву отдельно встретиться с такими дольщиками, для которых пока не могут найти подходящих по площади квартир.

Жилой дом на Артельной, 1 в Заводском районе будет сдан до конца января. Об этом заявил Михаил Исаев. В доме числятся 120 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU