Около школы №100 в Саратове закрыли опасный переход через железную дорогу

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:45:52+03:00

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В Саратове закрыли несанкционированный переход через железнодорожные пути.

Он стихийно возник около станции Трофимовский-1, примерно в 500 метрах об обустроенного перехода. Особую опасность он представляет в связи с тем, что рядом находится школа №100. При этом интенсивность движения поездов весьма высокая — более 200 составов в сутки

Специалисты закрыли проем в заборе металлическим листом.

ИСТОЧНИК KP.RU