Панков о повестке заседания рабочей группы по обманутым дольщикам и отсутствии Шинчука

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:03:17+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» анонсировал очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков:

- Ждем заседание рабочей группы по дольщикам. Что-то нет Шинчука. Крайний раз видел его на Послании. Что же так глубоко загрузился, что не смог вернуться? Да нет, он работящий, наверное, где-то в разъездах.

Для чего собрали нас? Если рассматриваем тех, по кому уже решение принято через ДОМ.РФ. Продуктивнее встречаться с нерешенными домами, что числятся за областью, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU