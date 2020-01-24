2020-01-24T17:03:17+03:00
Общество

Панков о повестке заседания рабочей группы по обманутым дольщикам и отсутствии Шинчука

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» анонсировал очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков:

- Ждем заседание рабочей группы по дольщикам. Что-то нет Шинчука. Крайний раз видел его на Послании. Что же так глубоко загрузился, что не смог вернуться? Да нет, он работящий, наверное, где-то в разъездах.

Для чего собрали нас? Если рассматриваем тех, по кому уже решение принято через ДОМ.РФ. Продуктивнее встречаться с нерешенными домами, что числятся за областью, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24