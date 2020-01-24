Панков о повестке заседания рабочей группы по обманутым дольщикам и отсутствии Шинчука
Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» анонсировал очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков:
- Ждем заседание рабочей группы по дольщикам. Что-то нет Шинчука. Крайний раз видел его на Послании. Что же так глубоко загрузился, что не смог вернуться? Да нет, он работящий, наверное, где-то в разъездах.
Для чего собрали нас? Если рассматриваем тех, по кому уже решение принято через ДОМ.РФ. Продуктивнее встречаться с нерешенными домами, что числятся за областью, — подчеркнул Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU