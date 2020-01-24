Жителя Красноармейского района заподозрили в растлении падчерицы
Возбуждено уголовное дело
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Красноармейского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее в СМИ появлялась информация, что мужчина якобы растлил малолетнюю падчерицу.
Дело возбуждено по статье: «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU