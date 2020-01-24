В Балашове женщина пыталась купить права за 30 тыс. рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:14:02+03:00

Вместо этого она лишилась 150 тыс. рублей

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В Балашове Саратовской области местную жительницу приговорили к штрафу в сумме 150 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, она признала вину в покушении на дачу взятки.

Суд установил, что 54-летняя женщина 27 ноября попыталась дать начальнику местного отделения ГИБДД 30 тыс. рублей. Деньги предназначались за то, чтобы ей выдали водительское удостоверение без сдачи экзамена по вождению.

Полицейский от денег отказался.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU