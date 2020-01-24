ГИБДД Саратова сможет эффективнее задерживать нарушителей на скоростных машинах

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:12:58+03:00

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На Театральной площади Саратова сегодня, 24 января, вручили ключи от новых патрульных автомобилей сотрудникам ГИБДД.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в церемонии принял участие первый заместитель министра МВД России Александр Горовой, а также губернатор области Валерий Радаев и начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов.

В районы области поступили 54 автомобиля Skoda Octavia и восемь УАЗ-Патриот. Они оборудованы видеокамерами, современными системами навигации и связи, специальными медицинскими аптечками.

При этом было отмечено, что новые машины обладают улучшенными динамическими характеристиками, что позволит эффективнее преследовать и задерживать нарушителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/756657" frameborder="0"></iframe> Сотрудникам ГИБДД Саратова и области вручили новые патрульные машины.

- Мы на «Грантах» догоняли мощные спортивные машины, а уж на этих тем более будет легче работать. Главное, чтобы снегопадов было меньше, ведь клиренс у машины не такой, как у «Гранты» и ездить аккуратнее будут. Здесь бампер не 4,5 тыс. рублей стоит, а все 50, — поделился своими впечатлениями Андрей Барков, начальник материально технического отдела полка ГИБДД.

По словам замминистра, в Саратовской области число погибших в ДТП сократилось на 13%, по России этот показатель 19%.

- Мы будем поддерживать материально-техническое обеспечение подразделений ГИБДД. Сегодня вручаем ключи от 62 машин инспекторам. К 2024 году весь транспорт в ГИБДД будет заменен на новый. Сегодня на коллегии мы договорились с органами власти о совместной работе. Парковки, видеофиксация стационарными способами — это задача местной власти, — заметил замминистра

Во время церемонии были возложены цветы к памятнику погибшим сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU