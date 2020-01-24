Катавшийся на тюбинге саратовец сбил сноубордистку и выплатил более 80 тыс. рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:48:15+03:00

Изменить размер текста: A A

С саратовца взыскали более 80 тыс. рублей моральной компенсации и расходов на лечение 28-летней местной жительницы.

- Вечером 17 января 2015 года 25-летний мужчина зашел на горнолыжную базу «Вишневая гора», проигнорировал запрещающие знаки и стал кататься на надувной подушке. Во время спуска он врезался в сноубордистку, которая получила тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После этого девушка просила суд взыскать с виновника 500 тыс. рублей компенсации морального вреда и 236 тыс. рублей расходов на лечение. Волжский районный суд учел принципы разумности и справедливости и взыскал 70 и 16 тыс. соответственно.

Однако пострадавшую это не устроило и она подала апелляцию. Саратовский областной суд оставил решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU