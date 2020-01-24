Экс-сотрудник автодорожного надзора попался на взятке от водителя грузовика

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:32:24+03:00

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В Саратове вынесен приговор бывшему сотруднику автодорожного надзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взятки.

Было установлено, что днем 14 мая он получил 20 тыс. рублей от водителя грузовика на 292-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

За взятку он должен был пропустить фуру без составления административного протокола за нарушение, которое впоследствии не подтвердилось.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к году исправительных работ. Также он на год лишен прав занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU