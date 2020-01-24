Экс-сотрудник автодорожного надзора попался на взятке от водителя грузовика
В Саратове вынесен приговор бывшему сотруднику автодорожного надзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взятки.
Было установлено, что днем 14 мая он получил 20 тыс. рублей от водителя грузовика на 292-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
За взятку он должен был пропустить фуру без составления административного протокола за нарушение, которое впоследствии не подтвердилось.
Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к году исправительных работ. Также он на год лишен прав занимать должности в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU