Пропавшая в Саратовской области женщина даже не знала о своих поисках

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:21:10+03:00

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В Саратовской области уголовное дело по статье «Убийство» из-за безвестного исчезновения девушки прекращено, так как гражданку нашли живой и преступлений в отношении нее никто не совершал.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 30-летняя жительница Дергачевского района вышла из дома 30 апреля 2019 года вместе со знакомым и уехала на машине в Саратов. С тех пор о ней ничего не знали.

Ершовский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, а после возбудил уголовное дело об убийстве, так как женщина пропала давно и обстоятельства указывали на возможный криминальный характер.

Во время расследования правоохранители получили детализацию звонков пропавшей и узнали, с кем она связывалась.

В результате женщину нашли в Марксовском районе. Она рассказала, что ничего не знала о том, что ее разыскивают.

Вероятно, речь идет о Юлии Боровик, которую нашли в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU