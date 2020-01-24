В Балакове мужчина попал в колонию за 133 грамма каннабиса

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:05:16+03:00

Полиция его задержала в день преступления

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В Балакове Саратовской области признали виновным уже ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он незаконно приобрел и хранил наркотики в крупном размере без цели сбыта.

- Вечером 9 октября 2019 года мужчина нарвал на улице Титова дикорастущую коноплю. Масса каннабиса составила более 133 граммов, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В тот же день на улице Академика Жука его задержала полиция. Суд приговорил мужчину к году и восьми месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU